Caltanissetta, Questura emette 9 Daspo per raid non autorizzato in periodo Covid

I fatti risalgono allo scorso mese di aprile, quando in Italia erano in vigore le restrizioni Covid. 12.07.2021, Sputnik Italia

Emanuele Nicifari, Questore di Caltanissetta, ha disposto l'esecuzione di nove provvedimenti Daspo e tre avvisi orali nei confronti di alcuni partecipanti a un rave party non autorizzato, svoltosi lo scorso 24 aprile. Lo riferisce quest'oggi il Giornale di Sicilia.L'episodio vide il coinvolgimento di circa 100 ragazzi, provenienti da diverse parti della Sicilia, che furono sorpresi dagli agenti di polizia.All'epoca dei fatti, le forze dell'ordine riuscirono ad identificare una ventina di partecipanti, denunciati per invasione di terreni o edifici aggravata.Nel corso del sopralluogo la polizia scientifica individuò una postazione DJ con mixer e diffusori sonori, mini bar attrezzato per la somministrazione di bevande alcoliche e un gruppo elettrogeno al quale erano collegate le attrezzature.L'operazione portò inoltre al sequestro di diverse dosi di sostanze stupefacenti, abbandonate a terra nel corso della fuga, tra cui oltre 30 pasticche di ecstasy, alcune dosi di marijuana e hashish.

