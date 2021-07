https://it.sputniknews.com/20210712/blinken-cina-cessi-il-comportamento-provocatorio-nel-mar-cinese-meridionale-12107908.html

Blinken: "Cina cessi il comportamento provocatorio nel Mar Cinese Meridionale"

Blinken: "Cina cessi il comportamento provocatorio nel Mar Cinese Meridionale"

Gli Stati Uniti esortano la Cina a porre fine a quello che viene definito un "comportamento provocatorio" e a rispettare il diritto internazionale in merito... 12.07.2021, Sputnik Italia

Lo ha ribadito nel corso della giornata di domenica il segretario di Stato americano, Antony Blinken:"Gli Stati Uniti riaffermano la loro politica del 13 luglio 2020 in materia di rivendicazioni marittime nel Mar Cinese Meridionale. Riaffermiamo inoltre che un attacco armato alle forze armate filippine, alle navi pubbliche o agli aerei nel Mar Cinese Meridionale invocherebbe gli impegni di difesa reciproca degli Stati Uniti ai sensi dell'articolo IV del trattato di mutua difesa USA-Filippine del 1951", sono state le sue parole.Il Segretario di Stato ha accusato la Cina di "costringere e intimidire" gli stati costieri del sud-est asiatico e ha affermato che c'era una grave minaccia all'ordine marittimo nel Mar Cinese Meridionale. In precedenza, all'inizio del mese di luglio, il ministero degli Esteri cinese aveva invitato gli Stati Uniti e il Giappone a smettere di promuovere la cosiddetta teoria della minaccia cinese e ad adoperarsi invece per la pace e la stabilità nella regione. Le tensioni nel Mar CineseIl Mar Cinese Meridionale e il Mar Cinese Orientale, situati nella regione Asia-Pacifico, sono fonti di tensione per la Cina e i suoi vicini, tra cui Giappone, Vietnam e Filippine, con queste nazioni che continuano ad avere confronti sui confini marittimi delle acque.La Cina considera le contese Isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale come suo territorio, nonostante queste affermazioni siano state ritenute prive di una base legale da una sentenza del tribunale internazionale.

