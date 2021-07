https://it.sputniknews.com/20210712/azienda-produttrice-di-cavi-audio-sostituisce-i-termini-maschio-e-femmina-perche-sessisti-12110251.html

Azienda produttrice di cavi audio sostituisce i termini 'maschio' e 'femmina' perché sessisti

Azienda produttrice di cavi audio sostituisce i termini 'maschio' e 'femmina' perché sessisti

Per rendere possibile il cambiamento sono state diffuse delle linee guida con l'indicazione di termini tecnici maggiormente accettabili. 12.07.2021, Sputnik Italia

Il dibattito sull'inclusività e il politicamente corretto ha raggiunto anche il mondo dei JACKIT audio, ed in particolar modo la Professional Audio Manufacturers Alliance, o PAMA, azienda produttrice leader del settore.Al fine di evitare l'utilizzo di termini che potrebbero essere ritenuti offensivo o retaggio di un modo di pensare ormai ritenuto obsoleto, la compagnia ha deciso di distribuire delle linee guida per cambiare il modo col quale vengono definiti alcuni elementi. E' così jack 'maschio' e 'femmina', due termini considerati sessisti, saranno sostituiti dai più neutrali e accettabili al giorno d'oggi 'spina' e 'presa'.Importanti modifiche, per la loro presunta connotazione razzista, anche per i termini 'master' (padrone) e 'slave' (schiavo) e 'whitelist' (lista bianca) e 'blacklist' (lista nera).

Irina Derefko Rinchiudeteli in manicomio. A vita!! 1

Snowstorm Ormai i democratici liberali sono impazziti completamente. I connettori maschio e femmina andranno eliminati anche dai cavi per radiofrequenza, apparati radio, antenne, etc.? Spero anche che non si accorgano che il Monte Bianco è rassista... 1

