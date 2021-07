https://it.sputniknews.com/20210711/venezia-scontri-tra-agenti-di-polizia-e-manifestanti-durante-la-protesta-contro-il-g20-12097574.html

Venezia: scontri tra agenti di polizia e manifestanti durante la protesta contro il G20

Oltre 1.000 attivisti per la giustizia ambientale e sociale si sono radunati a Venezia per partecipare a una manifestazione organizzata dalla rete “We Are... 11.07.2021, Sputnik Italia

Ad un certo punto una parte dei manifestanti ha deciso di uscire dalla zona autorizzata per dirigersi verso l'Arsenale, dove da giovedì sono riuniti i capi di banche centrali e ministri. Gli agenti delle forze dell’ordine in tenuta antisommosa hanno tentato di bloccarli, ma i manifestanti hanno comunque cercato di sfondare il cordone di polizia. Durante gli scontri sono stati lanciati fumogeni e bottiglie di vetro.

nikita 1000 attivisti giustizia ambientale e sociale che sfasciano quello che incontravano, obbligando i gestori di negozi e locali a chiudere? Bene..... schierare gente tosta e mandarli tutti nei campi di lavoro. Primo, perché così ripagano i danni fatti e poi, perché in tal maniera imparano che cos'è la giustizia sociale ed il rispetto dell'ambiente. Un cinque anni di lavori socialmente utili non glieli leverei per nessuna ragione al mondo! 0

