https://it.sputniknews.com/20210711/variante-delta-la-previsione-del-ministero-della-salute-ecco-cosa-accadra-a-fine-agosto-12096263.html

Variante Delta, la previsione del ministero della Salute: ecco cosa accadrà a fine agosto

Variante Delta, la previsione del ministero della Salute: ecco cosa accadrà a fine agosto

Il ministero della Salute stima che entro la fine di agosto "il 90 per cento delle infezioni sarà dovuto alla variante Delta". L'avvertimento: "Aumentare i livelli di vaccinazione per evitare un repentino aumento dei contagi con un incremento associato dei ricoveri e decessi".

2021-07-11T13:03+0200

2021-07-11T13:03+0200

2021-07-11T13:03+0200

variante delta

coronavirus in italia

contagio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/13/9325072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c6e065237d02732e9aea1a15f1f7f2f.jpg

“Sulla base delle ultime evidenze disponibili, si prevede che in Europa il 70 per cento delle nuove infezioni da SARS-CoV-2 sarà dovuto alla variante Delta (B.1.617.2) entro l'inizio di agosto ed il 90 per cento entro la fine di agosto”. È quanto messo nero su bianco in una circolare diffusa ieri dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza.Alla previsione sulla diffusione della nuova variante, che secondo gli esperti del ministero diventerà prevalente nel giro di un mese e mezzo, segue un avvertimento: “Qualsiasi allentamento durante i mesi estivi della severità delle misure non farmacologiche in atto nell'Ue/See all'inizio di giugno, senza un contemporaneo aumento dei livelli di vaccinazioni complete nella popolazione, potrebbe portare ad un repentino e significativo aumento dei casi COVID-19 giornalieri in tutte le fasce d'età, e soprattutto in quelle sotto i 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e decessi”.“L'allentamento delle misure di controllo – osserva ancora il ministero della Salute nella circolare - nelle ultime settimane ha generato un aumento della mobilità delle persone a livello nazionale e internazionale, portando a un aumento delle interazioni sociali della popolazione”.“Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto, - è la conclusione - è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di SARS-CoV-2 per individuare precocemente e controllare l’evoluzione di varianti genetiche nel nostro Paese”. Tra le raccomandazioni contenute nel documento, infine, c’è quella di continuare le attività di monitoraggio e tracciamento dei casi, applicare le misure di contenimento, e di andare avanti con l’immunizzazione della popolazione tenendo conto “della possibile minore protezione contro le infezioni da variante Delta dopo una sola dose di vaccino” e “dell’efficacia sostenuta della vaccinazione completa”. Ieri, in un’intervista a Radio 1, anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto che “a fine mese arriveremo a numeri tre o quattro volte superiori". La discriminante sarà se questo aumento porterà o meno ad un aumento dei ricoveri. “Quello che ha vissuto il Regno Unito – ha poi affermato - accadrà in tutta Europa, è inevitabile. Bisognerà vedere la circolazione in termini di ricoveri ospedalieri e decessi, credo che succederà come in Regno Unito, dove questi numeri sono estremamente bassi anche con l'aumento dei contagi”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

variante delta, coronavirus in italia, contagio