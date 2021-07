Una cartuccia ‘Zelda’ messa all'asta per 870.000 USD - Foto

https://it.sputniknews.com/20210711/una-cartuccia-zelda-messa-allasta-per-870000-usd---foto-12102484.html

Può la cartuccia di un videogame valere quasi un milione di dollari? Se l'hai comprata e non hai mai aperto la confezione per giocarci, forse dopo 20 o 30 anni... 11.07.2021, Sputnik Italia

Una cartuccia mai aperta dell'iconico videogioco “The Legend of Zelda” è stata messa all'asta per l'esorbitante prezzo di 870.000 dollari. Heritage Auctions afferma che “questo è un record mondiale per un videogioco”.Si tratta di una rara copia di Zelda prodotta alla fine del 1987 e parte di una produzione a tiratura limitata che include mappe aggiuntive e suggerimenti strategici.Lo specialista di videogiochi di Heritage, Valarie McLeckie, sottolinea che il significato storico della serie “non può essere sottovalutato”.Zelda non è l'unico videogioco presente nell'asta tenutasi tra il 9 e l'11 luglio. Tra i lotti più preziosi ci sono le cartucce mai aperte di Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che sono vendute rispettivamente al prezzo di 330.000 USD e 105.000 USD. Anche se il loro prezzo finale potrebbe aumentare.Ad aprile, Heritage Auctions ha messo all'asta una cartuccia di Super Mario Bros. del 1986 per Nintendo per la fantastica cifra di 660.000 USD, ed ora il nuovo record appunto come in un videogame.

