Trovato accordo Conte-Grillo su Statuto

Secondo quanto riportato dall'Ansa, è stato raggiunto accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte riguardo al nuovo Statuto M5S. 11.07.2021, Sputnik Italia

Lo ha dichiarato Vito Crimi in assemblea dei gruppi del MoVimento. A breve si pianifica di votare sul nuovo Statuto e sul presidente di Cinque Stelle.Notizia confermata anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Twitter:La riforma giustizia però divideC'è la quadra sullo Statuto, ma il MoVimento al suo interno resta diviso. In particolare sulla riforma della Giustizia, il MoVimento 5 Stelle si avvia a una nuova conta interna nell'assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato che è stata convocata straordinariamente oggi pomeriggio, nell'intervallo della sfida tra Berrettini a Djokovic a Wembley.L'assemblea si svolge in aperto contrasto con i ministri che hanno approvato la riforma Cartabia, lasciando cadere l'ultimo pilastro grillino.

Helix HH ma chi se ne frega, trovate un accordo per andae fuori dalla scatole, magari a tagliare la legna nella foresta siberiana...def.....i! 2

Irina Derefko O Conte o Grillo, ha mollato. Se è Conte, ha fatto la bischerata più grossa della sua esperienza politica. 0

