Spinazzola scrive ai compagni, rifarei tutto anche quell’allungo

Spinazzola scrive ai compagni, rifarei tutto anche quell’allungo

11.07.2021

Leonardo Spinazzola, l’esterno sinistro della nazionale Azzurra, scrive una lettera di incoraggiamento ai suoi compagni e “tornassi indietro, riproverei quell’allungo” che lo ha portato all’infortunio.Perché “in fondo a quest’avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l’anima per i tuoi compagni. L’infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo”, prosegue Spinazzola.Io ci sarò ancora“Questo torneo lo porterò dentro per sempre: dalle notti magiche dell’Olimpico fino al tempio del calcio contro i padroni di casa. Ora sono pronto, sento di avere ancora tanto da dare: sulla fascia tornerò tra qualche mese, ma mi piace pensare che staserà ci sarà di nuovo da spingere tutti insieme”.

