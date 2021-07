https://it.sputniknews.com/20210711/salvini-e-sicuro-che-il-governo-draghi-andra-avanti-12096053.html

Salvini è sicuro che il governo Draghi andrà avanti

Salvini è sicuro che il governo Draghi andrà avanti

Salvini e la Lega sosterranno il presidente del Consiglio Mario Draghi fino alla fine e con ogni mezzo democratico, nonostante i bastoni tra le ruote di Pd e... 11.07.2021, Sputnik Italia

Matteo Salvini si dice sicuro del fatto che il governo a guida Mario Draghi andrà avanti fino al 2023 perché i grillini non vorranno perdere il posto e lo stipendio prima del termine della legislatura, sapendo di essere minoranza lì fuori.Anche il timido tentativo di Giuseppe Conte di ostacolare l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, crede che fallirà.Draghi però potrebbe perdere la pazienza per i continui bastoni tra le ruote che gli vengono messi, ipotizza il giornalista del Corriere e Salvini risponde:Per quanto riguarda la riforma della Giustizia, seppur non è la migliore che la Lega avrebbe voluto è meglio questa che nulla.E sulla nomina dei vertici Rai, invece, Salvini riflette che è buffo vedere ai vertici gente di sinistra che non vince le elezioni da 10 anni.

Irina Derefko Pensa che demente!!! Draghi, è una delle peggiori espressioni della cloaca europea. La stessa cloaca, che la Lega, diceva di voler combattere. Sono schifato e disgustato. Salvini, chieda ai greci cosa pensano di Draghi. Ha la memoria un pò corta o, sarà opportunismo? 0

