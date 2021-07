https://it.sputniknews.com/20210711/sale-a-dieci-il-bilancio-delle-vittime-della-frana-in-giappone-12101956.html

Sale a dieci il bilancio delle vittime della frana in Giappone

Sale a dieci il bilancio delle vittime della frana in Giappone

I medici hanno confermato la morte di un'altra persona a seguito dello smottamento del terreno di una settimana fa nella città giapponese di Atami, nella...

Subito dopo la frana, le autorità cittadine hanno riferito che, secondo dati non specificati, il numero delle persone scomparse era di circa 20. Tuttavia, in seguito si è scoperto che, secondo i documenti, nella zona colpita vivevano 215 persone. A seguito della frana sono rimaste distrutte circa 130 case. Finora non è stato possibile localizzare 18 persone. Più di 500 persone sono state temporaneamente alloggiate negli hotel.

