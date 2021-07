https://it.sputniknews.com/20210711/renzi-considera-poltronari-i-parlamentari-del-m5s-ma-presto-evaporeranno-dalle-rispettive-sedie-12097253.html

Renzi considera 'poltronari' i parlamentari del M5s, ma presto evaporeranno dalle rispettive sedie

11.07.2021

Le profezie di Matteo Renzi sul Movimento 5 Stelle, a quanto pare, funzionano. Da tempo dava per spacciati i grillini e quanto accaduto nel Movimento nelle ultime settimane ha portato il soggetto politico di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sul punto di una disgregazione.Adesso, il senatore che siede in Parlamento con i voti del Partito Democratico ma che nel frattempo ha fondato il suo partito, Italia Viva, ha accusato i grillini di essere dei “poltronari”.Per Renzi i grillini che litigano, non lo fanno perché hanno “una idea diversa di paese”, ma perché devono dirimere la questione del terzo mandato.E poi rivendica che con il 2% (si riferisce ai sondaggi elettorali) ha mandato a casa i grillini.Dopo gli insulti ricevuti la soddisfazione più grande di Renzi è poter dire che:Renzi firma il referendum della LegaLega e Radicali portano avanti una raccolta firme su una modifica da apportare al sistema giudiziario italiano che riguarda la magistratura. Renzi ha testualmente affermato:

Irina Derefko Questo che parla, è lo stesso schifoso verme che, quand'era ( ahinoi) presidente del consiglio in visita ad una fabbrica ( tessile se non ricordo male), ad una dipendente che aveva già capito di quale pezzo di merda si trattasse, si rifiutò di stringergli la mano e il verme schifoso, la scherni' davanti a tutti. Certe cose, non si devono dimenticare!! 0

