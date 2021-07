https://it.sputniknews.com/20210711/ragazza-norvegese-ha-seno-piu-grande-dopo-vaccino-covid-esperto-dice-che-non-ce-da-preoccuparsi-12104419.html

Ragazza norvegese ha seno più grande dopo vaccino Covid: esperto dice che non c'è da preoccuparsi

Ragazza norvegese ha seno più grande dopo vaccino Covid: esperto dice che non c'è da preoccuparsi

Dopo che i programmi di vaccinazione di massa anti-Covid in corso sono stati lanciati in tutto il mondo, sono emersi diversi studi su un insolito effetto... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T21:21+0200

2021-07-11T21:21+0200

2021-07-11T21:28+0200

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10282855_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d1e14f07391bab5965426a608025c308.jpg

Una ragazza di 17 anni, di Oslo, ha riferito di essere in una "specie di crisi" dopo aver notato un bizzarro effetto collaterale dell'iniezione Pfizer che ha ricevuto qualche settimana fa: il suo seno è diventato più grande.Emma ha detto ai colleghi TikTokers che la sua taglia di reggiseno è aumentata di una misura e questo risultato è diventato piuttosto popolare online. Secondo l'emittente locale NRK, che ha riportato la notizia, ha appreso che non era sola - un sacco di altre donne hanno apparentemente notato un effetto simile dopo aver preso il vaccino.Un esperto ha detto a NRK che l'effetto collaterale può essere collegato ai linfonodi gonfi - che non sono un sintomo raro quando si riceve il vaccino, il quale introduce nel corpo un agente simile a un microrganismo che causa la malattia, innescando la produzione di anticorpi.Non ha consigliato alle donne preoccupate di prenotare subito una mammografia - invece ha detto che dovrebbero aspettare quattro settimane dopo il vaccino o farlo prima di essere vaccinate.Secondo Steinar Madsen, direttore medico dell'Agenzia norvegese per i medicinali, la sua organizzazione non ha ricevuto alcuna segnalazione di seni in crescita in Norvegia, ma conferma che è probabilmente il risultato di linfonodi ingrossati:I linfonodi gonfiati causati dalla vaccinazione non sono unici per il vaccino Pfizer; i Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno precedentemente riferito che circa l'11% delle pazienti mostrano un seno più grande dopo la loro prima dose di Moderna.

https://it.sputniknews.com/20210709/in-norvegia-alle-donne-vaccinate-con-pfizer-e-iniziato-a-crescere-il-seno-12075595.html

Irina Derefko Non vi preoccupate, è normale..... Quando arriverà la variante mandingo, saranno gli uomini ad avere problemi. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus