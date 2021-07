https://it.sputniknews.com/20210711/questa-estate-335-milioni-di-italiani-in-vacanza-e-33-di-stranieri-a-mangiar-agroalimentare-12088735.html

Questa estate 33,5 milioni di italiani in vacanza e +33% di stranieri a mangiar agroalimentare

Questa estate 33,5 milioni di italiani in vacanza e +33% di stranieri a mangiar agroalimentare

La metà degli italiani dovrebbe andare in vacanze questa estate 2021, anche se sarà una vacanza concentrata. Tornano però gli stranieri con i portafogli che... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T08:18+0200

2021-07-11T08:18+0200

2021-07-11T08:18+0200

estate

coldiretti

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/10226835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5ee4da2b8fffc3058bdc8a83c932224b.jpg

Secondo uno studio pubblicato da Coldiretti con la partecipazione di Ixé, il mondo dell’agroalimentare italiano potrà tirare un sospiro di sollievo perché questa estate 33,5% milioni di italiani andranno in vacanza per almeno qualche giorno. Ciò si tradurrà in maggiore consumo di prodotti agroalimentari italiani secondo la loro analisi.I vacanzieri ritardano la partenza, quelli che lo faranno scelgono luglio e in particolare il mese di agosto, come nella tradizione italiana.+32% di turisti stranieriA cambiare le prospettive di quest’anno il ritorno dei turisti stranieri, secondo la loro elaborazione arriverà il 32% di turisti in più rispetto all’estate del 2020.Il green pass darà una mano consistente al trend positivo, inoltre la campagna vaccinale in corso in Italia con un trend di nuovi casi registrati bassissimo, ispira fiducia negli stranieri.Le presenze restano ancora inferiori rispetto al 2019, ma i numeri della Coldiretti fanno ben sperare.Italiani resteranno in ItaliaSecondo Coldiretti gli italiani resteranno in Italia, di cui il 33% resterà nella propria regione di residenza e solo il 6% prevede di andare all’estero secondo la loro stima.Il mare è la meta preferita, ma anche il turismo di montagna dovrebbe tenere insieme a quello di prossimità che porta i cittadini dei rispettivi territori a riscoprire le bellezze sotto casa come i piccoli borghi e i centri minori delle campagne italiane.Tuttavia anche alberghi e pensioni resistono, così come saranno molto frequentati gli agriturismi. Questi ultimi per Coldiretti sono i luoghi ideali dove soggiornare per restare sicuri contro la pandemia, aria genuina e prodotti di campagna covid free.Cibo e vinoSecondo Coldiretti cibo e vino sono le prime voci del budget degli italiani e degli stranieri in vacanza. La loro puntuale analisi condotta con l’Istituto Ixé rivela che un terzo della spesa nell’estate 2021 verrà fatta nei ristoranti, street food o per comprare souvenir.

https://it.sputniknews.com/20210708/viaggiare-in-europa-senza-green-pass-ecco-chi-potra-farlo-e-quali-sono-le-regole-12064224.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estate, coldiretti, economia