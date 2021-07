https://it.sputniknews.com/20210711/putin-vede-debolezza-pompeo-chiede-a-biden-di-essere-piu-duro-con-la-russia-12101372.html

"Putin vede debolezza": Pompeo chiede a Biden di essere più duro con la Russia

"Putin vede debolezza": Pompeo chiede a Biden di essere più duro con la Russia

Vladimir Putin vede una debolezza nella posizione del presidente Joe Biden quando chiede misure per prevenire gli attacchi informatici. Lo ha affermato in... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T15:22+0200

2021-07-11T15:22+0200

2021-07-11T15:22+0200

mike pompeo

joe biden

politica internazionale

vladimir putin

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/9551958_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c026b992061e2e1e416023aa01dc93d3.jpg

Secondo Pompeo, Washington deve metter in chiaro a Mosca le possibili conseguenze effettivamente pesanti e rapide. In precedenza i presidenti di Russia e Stati Uniti hanno avuto una conversazione telefonica, durante la quale sono state discusse la crisi in Siria, il problema della criminalità informatica e altre questioni. Prima i presidenti si sono incontrati a Ginevra, dove hanno anche discusso della situazione relativa agli attacchi degli hacker. Dopo l'incontro le parti hanno deciso di avviare consultazioni sull'argomento. Come ha ricordato Putin, Mosca aveva precedentemente fornito tutte le informazioni sulle richieste statunitensi di attacchi informatici, ma non aveva ricevuto nulla in risposta dall'intelligence americana. Nel solo 2020, 45 richieste russe sono rimaste inosservate, nella prima metà del 2021 35, ha affermato.

https://it.sputniknews.com/20210708/casa-bianca-avverte-se-mosca-non-fa-nulla-agiremo-noi-contro-hacker-in-russia-12066022.html

1

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mike pompeo, joe biden, politica internazionale, vladimir putin, usa, russia