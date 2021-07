https://it.sputniknews.com/20210711/pil-italia-nel-2021-recupereremo-la-meta-di-quanto-perso-nel-2020-parola-di-visco-12103928.html

Pil Italia, nel 2021 recupereremo la metà di quanto perso nel 2020: parola di Visco

L'Italia recupererà metà di quanto ha perso nel 2020, ma la sfida non è solo questa bensì più ampia. Abbiamo infatti un enorme debito pubblico da recuperare e... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T19:37+0200

Tutte le stime convergono, l’Italia al termine del 2021 avrà recuperato la metà o più del prodotto interno lordo (Pil) perduto nel 2020.Il governatore della Banca d’Italia è a Venezia dove partecipa ai lavori del G20 dell’economia e delle finanze. Tra i presenti anche Janet Yellen, la quale ha elogiato il lavoro dell’Italia durante questa pandemia e apprezza molto la figura di Mario Draghi.Un evento cruciale per molti aspetti economici, non solo per la tassa unica internazionale sui giganti del web, ma anche per il debito pubblico contratto dai paesi e i sovvenzionamenti per i paesi più colpiti dalla pandemia. La Banca mondiale stanzierà 650 miliardi di dollari per queste ultime.Il fardello del debitoAnche l’Italia porterà al termine di questa pandemia un fardello chiamato debito ben più pesante di un anno fa.Per ridurlo, secondo Ignazio Visco, bisogna imboccare la strada della crescita economica. Una crescita economica sostenibile e per farlo “abbiamo bisogno di riforme strutturali su concorrenza, cambiamenti tecnologici, innovazione, aggiustamenti del mercato del lavoro, politiche di istruzione”, ha sostenuto.

Irina Derefko Di quale debito parla? Dove sono le cose concrete che sono state fatte con i soldi spesi a debito? Visco.... Mi astengo da esternazioni. Potrei essere denunziato. 1

