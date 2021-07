https://it.sputniknews.com/20210711/pianeti-canaglia-che-risiedono-vicino-al-centro-della-nostra-galassia-la-scoperta-12101491.html

Pianeti canaglia che risiedono vicino al centro della nostra galassia? La scoperta

11.07.2021

Una popolazione di cosiddetti pianeti canaglia – cioè pianeti che non orbitano intorno a una stella – è stata scoperta nelle profondità dello spazio, riporta SciTechDaily.Il team dietro il nuovo studio, guidato da Iain McDonald dell'Università di Manchester, ha utilizzato i dati forniti dal telescopio spaziale Kepler della NASA nel 2016, ed ha monitorato "ogni 30 minuti un campo affollato da milioni di stelle vicino al centro della nostra Galassia per trovare rari eventi di microlensing gravitazionale".Questi nuovi eventi apparentemente non hanno mostrato un segnale di accompagnamento che potrebbe indicare la presenza di una stella ospite, il che potrebbe suggerire che si tratta di pianeti canaglia, forse espulsi dal sistema stellare in cui si sono originariamente formati.Il co-autore dello studio Eamonn Kerins, anche lui dell'Università di Manchester, ha aggiunto che il telescopio spaziale Kepler essenzialmente "ha fatto ciò che non è mai stato progettato per fare, ovvero fornire ulteriori prove provvisorie dell'esistenza di una popolazione di pianeti fluttuanti di massa terrestre"."Ora passa il testimone ad altre missioni che saranno progettate per trovare tali segnali, segnali così sfuggenti che Einstein stesso pensava che fosse improbabile osservarli", ha detto. "Sono molto eccitato dal fatto che la prossima missione ESA Euclid potrebbe aggiungersi a questo sforzo dell’attività scientifica".

