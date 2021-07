https://it.sputniknews.com/20210711/pechino-rispondera-agli-usa-per-le-aziende-cinesi-poste-sulla-lista-nera-12096435.html

Pechino risponderà agli Usa per le aziende cinesi poste sulla lista nera

Pechino si oppone fermamente alla decisione di Washington di aggiungere altre 23 aziende cinesi alla lista nera del Dipartimento del Commercio degli Stati... 11.07.2021, Sputnik Italia

"Si tratta di una pressione ingiustificata contro le società cinesi e di una grave violazione delle regole economiche e commerciali. La Cina si oppone decisamente a questo", ha affermato oggi, domenica 11 luglio, il ministero del Commercio cinese che ha poi chiesto a Washington di annullare la decisione, avvertendo che altrimenti la Cina sarà costretta a prendere le dovute contromisure.All'inizio della settimana scorsa, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito nella sua già nutrita lista nera, altre 34 entità straniere, di cui 23 cinesi, accusate di avere una qualche relazione nei presunti abusi contro gli uiguri nella provincia dello Xinjiang. Negli ultimi anni, Pechino è stata oggetto di maggiori controlli e critiche per le sue presunte politiche repressive nei confronti degli uiguri etnici e di altre minoranze musulmane, nonché per le risposte adottate nei confronti delle proteste a Hong Kong e la questione di Taiwan. Pechino confuta queste accuse, descrivendole come un'ingerenza esterna.

msan.mr dell'Olocausto degli Houthi nello Yemen, ad opera degli amici sauditi, gli americani non fanno menzione! Quello evidentemente lo ritengono un Olocausto giusto e di sanzioni ai sauditi, manco se ne parla, naturalmente! Però quando si tratta della Cina allora gli yankee diventano improvvisamente paladini dei deboli! Ma veramente questi signori della guerra pensano che abbiamo tutti l'anello al naso? 1

