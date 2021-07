https://it.sputniknews.com/20210711/oggi-e-il-giorno-portiamoci-la-coppa-degli-europei-2020-a-casa-12099656.html

“Oggi è il giorno”: Portiamoci la coppa degli Europei 2020 a casa!

Pronti, perché oggi è il giorno degli azzurri a Londra. Siamo presenti a Wimbledon e a Wembley e c'è tanta voglia di fare la storia. 11.07.2021, Sputnik Italia

Il principe William ha pubblicato un video su Twitter in cui ha detto: “Portiamo la coppa a casa” alludendo alla coppa degli Europei 2020, ma non è corretto perché loro giocano in casa e la coppa è già a Londra. Siamo noi gli unici che possono dire “Portiamoci la coppa a casa!”, ed appunto oggi è il giorno.Oggi è il giorno "e comunque finirà sarà storia per l’Italia", scrive il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, pensando non solo alla nazionale azzurra attesa questa sera da una agguerrita Inghilterra allo stadio di Wembley, ma anche pensando a Matteo Berrettini che nel tennis ha agguantato la finale di Wimbledon come primo italiano nella storia di questa competizione sportiva.La nazionale azzurra potrebbe dare un passaggio a Berrettini sul loro aereo e “returning to Rome” tutti insieme festeggiando.Ad Insigne si chiede di darci “il nostro tiraggiro quotidiano”, a Chiesa una delle sue impavide trovate, ad Immobile di segnarlo un gol.E oggi è il giorno, anche perché con noi avremo il nostro stimatissimo presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Non sappiamo se potrà alzarsi in piedi, o se lo farebbe, come Sandro Pertini nel 1982 durante la finale di Coppa del Mondo allo stadio Bernabéu di Madrid, però lo auspichiamo……Ah, e per chi non lo sapesse, quella finale dei mondiali dell’’82 giocata contro la Germania Ovest la vincemmo l’11 luglio di 39 anni fa esatti.

Irina Derefko Se vincono, l'economia si riprenderà sicuramente. Per loro sicuro. 4-5 anni di miseria vera, rimetterebbe a posto le cose. Insegnerebbe a questo popolo di appecoronati, che le priorità, sono altre. Se vincono, la maggioranza degli italiani avrà pacchetto completo: vaccino, vacanza e/o libertà. Popolo irrecuperabile.

