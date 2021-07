https://it.sputniknews.com/20210711/morandi-scrive-una-commovente-lettera-a-raffaelle-carra-mi-manchi-12095703.html

Morandi scrive una commovente lettera a Raffaelle Carrà: ‘Mi manchi’

Morandi scrive una commovente lettera a Raffaelle Carrà: ‘Mi manchi’

La morte della Carrà ha commosso l'Italia che ancora resta incredula, ma più di tutti ha commosso chi l'ha conosceva da sempre e ne ha un ricordo intimo e... 11.07.2021, Sputnik Italia

Tra Gianni Morandi e Raffaelle Carrà l’amicizia risale alla loro adolescenza, vien prima del loro successo ed è per questo che Morandi ha inviato una lettera lassù alla Carrà per dirle quanto le manchi.Nella lettera ricorda “la nostra adolescenza a Bellaria, nei primissimi anni ‘60, d’estate, quando io cantavo al caffè concerto “Nuovo fiore”, in piazza Matteotti e tua nonna Andreina si affacciava alla finestra, lì sopra, mi ascoltava e mi salutava col braccio”.E poi la vita da artisti e quelle volte che si sono incontrati sul palcoscenico di Canzonissima, a Pronto Raffaella, a Carramba e quella volta che cantarono e ballarono insieme “a tutto il pubblico dell’Arena di Verona…”Raffaella, “ci hai fatto ridere e commuovere, cantare e ballare in allegria” per 50 anni e per questo hai ottenuto tanto affetto e tanto amore dal pubblico, aggiunge ancora Morandi.

