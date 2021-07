https://it.sputniknews.com/20210711/mamma-ho-visto-un-ufo-in-italia-2-avvistamenti-solo-a-maggio-invasione-imminente-12103394.html

Mamma ho visto un Ufo! In Italia 2 avvistamenti solo a maggio. Invasione imminente?

Mamma ho visto un Ufo! In Italia 2 avvistamenti solo a maggio. Invasione imminente?

Si moltiplicano gli avvistamenti Ufo in Italia da nord a sud del paese, alcuni anche nello stesso giorno. Ma forse il motivo di tanti avvistamenti è più alla... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T22:35+0200

2021-07-11T22:35+0200

2021-07-11T22:35+0200

alieni

ufo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/9881086_14:0:1394:776_1920x0_80_0_0_3ef7b8cb20c325bbff01ab7582547f4f.png

Il 2020 è stato anche l’anno degli Ufo, in Italia come nel resto del mondo, mai così tanti oggetti volanti non identificati sono stati visti in un lasso di tempo così ristretto. Colpa della pandemia che ci ha costretti sui balconi si dirà. Vero, ma allora dobbiamo attenderci una invasione imminente da un giorno all’altro?I due casi sono stati osservati entrambi il 6 maggio scorso, uno da Firenze e l’altro da Caltanissetta. In entrambi i casi un oggetto sferico e dalla luce bianca che volava in direzione sud. Forse i due osservatori hanno visto lo stesso Ufo, chissà.In precedenza, il 14 gennaio scorso, a Bernareggio (Monza Brianza) era stato confermato l’avvistamento di un oggetto bianco nero di forma irregolare ed obliqua che si spostava in direzione sud est.L’effetto starlink prende il nome dalla costellazione di centinaia di piccoli satelliti per le comunicazioni Starlink (appunto), lanciati nello spazio dal noto imprenditore Elon Musk. Quindi, se di invasione si tratta è più una invasione da Starlink, della quale già conosciamo il responsabile.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alieni, ufo