Ma Covid-19 non era stagionale? Ironia di Silvestri contro i negazionisti

Ma Covid-19 non era stagionale? Ironia di Silvestri contro i negazionisti

Questa volta il professore Silvestri ci va giù duro contro i negazionisti e li etichetta nei modi che più ritiene appropriati. Le offese personali ricevute... 11.07.2021, Sputnik Italia

Dagli Stati Uniti si fa sentire il professore Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta e con i negazionisti non è per nulla carino, tanto da paragonarli a cinghiali a cui si chiede di mangiare con la forchetta.Tutto parte dal fatto che mentre in Europa i casi aumentano, negli USA e in Canada no e tutto in piena estate.L’effetto stagionale sui coronavirusLa famiglia dei Coronavirus come di ogni virus respiratorio, spiega il professore, è risaputo essere suscettibile all’effetto stagionale: “è ben noto da decenni a chiunque conosce l’argomento, e negarlo è insensato”.Per quanto riguarda la situazione europea, il professore fa notare che è in corso un campionato europeo di calcio “itinerante” che ha spostato persone da una parte all’altra dell’Europa che lui ritiene essere stati “massicci trasferimenti di tifosi da un paese all'altro”, anche se in Inghilterra allo stadio possono entrare solo gli stranieri residenti, in Italia alcune restrizioni hanno impedito l’arrivo di stranieri e in molti altri stadi europei sono state applicate delle limitazioni al pubblico presente.

