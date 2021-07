Janet Yellen elogia l’Italia e la gestione della pandemia e ammira Mario Draghi

https://it.sputniknews.com/20210711/janet-yellen-elogia-litalia-e-la-gestione-della-pandemia-e-ammira-mario-draghi-12096603.html

Il segretario al Tesoro statunitense è a Venezia per il G20 economico, molti i temi sul tavolo di cui discutere con i partner dopo l'isolazionismo di Trump. 11.07.2021, Sputnik Italia

A Venezia è in corso il G20 economico a cui partecipano i ministri dell’Economia di 20 paesi mondiali e i presidenti delle banche centrali.Per gli USA è giunta a Venezia Janet Yellen, il segretario al Tesoro, che ha ringraziato l’Italia per il ruolo svolto nel sollecitare gli altri paesi a potenziare le misure di prevenzione contro future pandemie.Ma il segretario al Tesoro degli USA ha parlato anche di Mario Draghi, del quale ha dichiarato:La Yellen è soddisfatta anche per il lavoro fatto dal nostro ministro dell’Economia e dal governatore della Banca d’Italia sull’accordo globale che ha portato alla tassazione unica sui giganti del web.Una discussione iniziata al G7 in Gran Bretagna e proseguita in questa più ampia sede internazionale quale è il G20.Si “pone così fine a una somma caotica di misure unilaterali” che ha portato a molte frizioni internazionali per via di tassazioni sulle imprese digitali accomodanti in alcuni paesi.America is back againPer quanto riguarda il ritorno degli USA sul palcoscenico mondiale, la Yellen ha affermato che “il Presidente Biden ha spiegato di voler rivedere l'America sul palcoscenico mondiale e ora si capisce perché: esserci tornati rende l'America migliore, insieme possiamo risolvere problemi che non possiamo risolvere da soli, e non solo sulla tassazione”.

