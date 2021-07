https://it.sputniknews.com/20210711/italia-campione-deuropa-ai-calci-di-rigore-battuta-linghilterra-a-wembley-12106417.html

Italia campione d'Europa ai calci di rigore: battuta l'Inghilterra a Wembley

Davanti a 60mila spettatori di Wembley si è conclusa la finale di Euro 2020 tra l'Inghilterra di Gareth Southgate e gli Azzurri del ct Roberto Mancini.

La partita è iniziata subito in salita per l'Italia, in svantaggio dopo soli 2 minuti con Shaw, che inizia l'azione e la finisce tagliando sul secondo palo sul cross di Trippier, servito magistralmente da Kane.Il primo tempo si è concluso 1-0 per i padroni di casa, sempre pericolosi nelle ripartenze. L'Italia ha fatto fatica a trovare spazi negli ultimi venti metri. Al 36' Chiesa ha sfiorato il pareggio con una percussione centrale, scaricando il sinistro appena fuori l'area, col tiro che non ha inquadrato lo specchio per pochi centimetri.Nel secondo tempo l'Italia è entrata in campo più convinta, alzando il baricentro. Al 63' va vicino al pareggio Chiesa con una fantastica azione personale, trovando il destro di prepotenza: l'estremo difensore inglese Pickford è altrettanto da applausi nel tuffo che nega la gioia del pari agli Azzurri.Ma pochi minuti dopo al 67' è stato Bonucci a pareggiare: corner dalla destra, testa di Verratti che centra il palo dopo la parata di Pickford e sulla ribattuta il difensore azzurro è il più lesto a ribadire in rete.Dopo i 6 minuti di recupero accordati dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers, i tempi regolamentari si sono conclusi in parità 1-1.Alla fine del primo tempo supplementare il risultato è rimasto invariato, con il portiere Pickford che ha salvato il risultato su Bernardeschi dopo un cross dalla sinistra di Emerson, dopodiché Belotti ha calciato fuori.Anche il secondo tempo supplementare si è concluso senza reti, regalando così alla lotteria dei calci di rigore il compito di determinare i campioni d'Europa.I calci di rigoreIl primo a presentarsi sul dischetto è stato Berardi, che ha spiazzato il portiere Pickford. Ha pareggiato il conto Kane, con Donnarumma che per poco non è arrivato sull'angolo alla sua destra. Il secondo penalty degli Azzurri è stato sbagliato da Belotti. Maguire ha portato l'Inghilterra in vantaggio. Al terzo tiro Bonucci ha segnato. Poi ha sbagliato poi Rushford, rimettendo il conto in parità. Bernardeschi ha poi segnato per l'Italia il quarto penalty. Poi Donnarumma si è superato ad ha parato il quarto rigore degli inglesi. Jorginho ha poi sbagliato il match point. Ma poi Donnarumma ha parato l'ultimo rigore, regalando Euro 2020 all'Italia. Gli italiani hanno raggiunto la finalissima vincendo tutte le partite. Nella fase a gironi, non hanno subito gol, ma nella fase ad eliminazione diretta hanno subito 1 gol contro Austria, Belgio e Spagna. In semifinale la partita con la Spagna si è conclusa con un pareggio dopo i tempi regolamentari e supplementari, ma la squadra di Roberto Mancini ha risolto la sfida ai rigori. L'Inghilterra ha rovinato la sua striscia di risultati col pareggio nella fase a gironi con la Scozia, ma nelle altre partite ha vinto. Inoltre la squadra di Gareth Southgate ha subito un solo gol nella competizione nella semifinale, dal centrocampista danese Mikkel Damsgaard. Nei tempi regolamentari la partita si era conclusa 1-1, mentre nei supplementari il gol di Harry Kane ha regalato il successo agli inglesi. Kane ha ribadito in rete un calcio di rigore molto dubbio al 104' dopo che il portiere danese era riuscito a respingerlo. Durante l'esecuzione del rigore, dalla tribuna hanno cercato di accecare Schmeichel con un puntatore laser, fatto per cui la Uefa ha punito la Federcalcio inglese con una multa di 30mila euro. I precedenti tra le due nazionali che si sono contese gli Europei è a favore dell'Italia, che hanno vinto 10 volte, contro gli 8 successi dell'Inghilterra e 9 pareggi. L'Italia ha portato a 34 vittorie consecutive il suo record grazie al successo nella finalissima di Euro 2020.

