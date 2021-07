https://it.sputniknews.com/20210711/introiti-da-record-per-il-canale-di-suez-12105259.html

Introiti da record per il Canale di Suez

Introiti da record per il Canale di Suez

Il Canale di Suez ha incassato la cifra record di 5,84 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale, ha dichiarato domenica l'ammiraglio Osama Rabie, direttore... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T20:14+0200

2021-07-11T20:14+0200

2021-07-11T20:14+0200

canale di suez

trasporto

finanze

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/86/84/868454_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_feca5012181412541d49712c275f96c1.jpg

Secondo un comunicato dell'ufficio di Rabie, il numero e la stazza delle navi che attraversano il Canale di Suez sono notevolmente aumentati nella prima metà dell'anno corrente. Pertanto, secondo le statistiche dell'amministrazione del canale, da gennaio a giugno 2021, 9.763 navi hanno attraversato la via navigabile che collega il Mediterraneo e il Mar Rosso, ovvero 217 navi in ​​più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo Rabie, l'aumento del numero di navi che attraversano il Canale di Suez "è stato facilitato dalla politica flessibile di marketing e dalla tariffazione dell'amministrazione del canale". Le entrate record arrivano nonostante alla fine di marzo la nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, diretta dalla Cina a Rotterdam sotto bandiera panamense, si è arenata al 151esimo chilometro del Canale di Suez, paralizzando per 6 giorni la navigazione su questa importante rotta. La nave è stata rimessa a galla il 29 marzo dopo diversi tentativi, più di 15 rimorchiatori hanno partecipato all'operazione, dopodichè il traffico navale è tornato alla normalità. L'ultima delle 422 navi in ​​coda per l'incidente ha attraversato il canale il 3 aprile.

https://it.sputniknews.com/20210704/ever-given-raggiunto-laccordo-ufficiale-tra-lautorita-del-canale-di-suez-e-larmatore-12013912.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

canale di suez, trasporto, finanze, economia