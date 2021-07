https://it.sputniknews.com/20210711/in-diretta-virgin-galactic-manda-il-miliardario-richard-branson-nello-spazio-12100591.html

In diretta: Virgin Galactic manda il miliardario Richard Branson nello spazio

Il fondatore del gruppo Virgin, il britannico Richard Branson, si prepara a sperimentare alcuni minuti di assenza di peso a bordo della VSS Unity SpaceShipTwo... 11.07.2021, Sputnik Italia

La VSS Unity SpaceShipTwo di Virgin Galactic sarà lanciata nello spazio dal New Mexico domenica con a bordo l'imprenditore britannico Richard Branson e altre cinque persone. Sarà il primo volo spaziale con equipaggio completo dell'azienda.Potete guardare l'attesissimo lancio qui:La missione Unity 22 inizierà dalla base operativa di Virgin Galactic allo Spaceport America nel deserto del New Mexico. L'aereo spaziale di Branson sarà trasportato tra le nuvole dal VMS Eve, un grosso aereo madre a doppia fusoliera, ad un'altitudine di 50.000 piedi. Il vettore sgancerà poi l'aereo spaziale suborbitale Unity, che accenderà i suoi razzi e manderà il miliardario e gli altri passeggeri nello spazio. Branson sarà affiancato dai due piloti Dave Mackay e Michael Masucci, e da un team di specialisti che comprende il vicepresidente degli affari governativi e delle operazioni di ricerca Sirisha Bandla, il capo istruttore degli astronauti Beth Moses e l'ingegnere capo delle operazioni Colin Bennett.Per la NASA e la Federal Aviation Administration (FAA) tutto ciò che va oltre gli 80 km dalla superficie terrestre è considerato spazio, ma quelli che lavorano per la società rivale Blue Origin di Jeff Bezos non sono d'accordo. Secondo l'infografica pubblicata recentemente dal gigante aerospaziale, il viaggio di Branson non sarà riconosciuto a livello internazionale come un "volo spaziale" in quanto Unity non attraverserà la cosiddetta linea di Kármán posta appena oltre i 100 km di altitudine. Apre che "il 96% della popolazione mondiale" (compreso Bezos) crede che lo spazio inizi in questo punto. Il fondatore di Amazon è stato tra i primi miliardari ad annunciare le sue aspirazioni spaziali a maggio, fissando la data del primo volo con equipaggio della sua azienda il 20 luglio. Ci si aspetta che porti nello spazio la navicella New Shepard di Blue Origin accompagnata da suo fratello Mark, dall'aviatrice 82 enne Wally Funk e da un vincitore di un'asta di beneficenza ancora da rivelare. Questo avverrà nove giorni dopo Branson, il quale ha annunciato il suo volo spaziale diverse settimane dopo Bezos. Secondo il fondatore del gruppo Virgin, non è una gara (spaziale), forse più commerciale. Il lancio di Branson sarà trasmesso in livestreaming dal deserto del New Mexico e presentato dal comico americano Stephen Colbert, tra gli altri.

