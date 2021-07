https://it.sputniknews.com/20210711/in-belgio-e-morta-unanziana-che-aveva-contratto-due-ceppi-di-coronavirus-diversi-contemporaneamente-12095517.html

In Belgio è morta un’anziana che aveva contratto due ceppi di coronavirus diversi contemporaneamente

Una novantenne residente in Belgio è morta dopo aver contratto contemporaneamente due varianti diverse del coronavirus: la britannica e la sudafricana. 11.07.2021, Sputnik Italia

Riferisce France Presse, citando uno studio di scienziati belgi, che lo scorso marzo un’anziana paziente ricoverata nella città di Aalst con una diagnosi di COVID-19 è stata trovata positiva a ben due differenti varianti del virus allo stesso tempo. Inizialmente l’anziana signora aveva buoni livelli di ossigeno, ma le sue condizioni si sono rapidamente deteriorate e la donna è morta cinque giorni dopo. Per inciso non era vaccinata.Il virologo Laurence Young, professore di oncologia molecolare all'Università di Warwick (Regno Unito), ritiene che l'infezione con più di un ceppo di coronavirus non sia sorprendente. Tuttavia, ritiene che siano necessarie ricerche per determinare se tali infezioni multiple influiscano sul decorso clinico di COVID-19 e se mettano a repentaglio l'efficacia della vaccinazione.Secondo la dottoressa è difficile dire se il rapido deterioramento delle condizioni della paziente sia associato alla presenza delle due varianti del virus contemporaneamente ma ha aggiunto che probabilmente il fenomeno delle infezioni multiple “potrebbe essere sottostimato”.

