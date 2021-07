https://it.sputniknews.com/20210711/il-giallo-sui-morti-per-il-covid-un-documento-contraddice-liss-sul-conteggio-delle-vittime-12100017.html

Il giallo sui morti per il Covid: un documento contraddice l'Iss sul conteggio delle vittime

Una nota dell'avvocatura dello Stato, pubblicata dal Giornale.it, riapre il dibattito sul conteggio delle vittime del Covid nel nostro Paese: "Nei dati tutti coloro i quali avevano il virus al momento del decesso”.

Un atto della causa civile intentata dalle famiglie delle vittime del Covid contro Palazzo Chigi, il ministero della Salute e la Regione Lombardia, riapre il dibattito sul conteggio dei morti per la pandemia, lasciando spazio ad una serie di interrogativi. L’ammissione dell’avvocatura dello Stato che ribalterebbe la versione ufficiale sulla questione dell’Istituto Superiore di Sanità, è contenuta in una nota di trattazione depositata al Tribunale Civile di Roma, il cui contenuto è stato pubblicato dal Giornale.it. Non solo, quindi, le persone decedute proprio “a causa del virus”, come nel resto d’Europa e come chiarito nei mesi scorsi dall’Iss. All’inizio di giugno, infatti, fu proprio un rapporto dell’Istituto, dopo mesi e mesi di polemiche, a chiarire le modalità con cui vengono computate le morti per Covid e le condizioni necessarie per definire un decesso causato dal coronavirus. Stando a quanto sostenuto dall’avvocatura dello Stato, invece, sembrerebbe che basti il solo tampone positivo ad inserire i contagiati deceduti nel computo delle vittime del Covid. Il tutto, secondo la ricostruzione del Giornale.it, sarebbe finalizzato a sostenere che l’aggiornamento del piano pandemico da parte del governo non sarebbe servito a far scendere il numero delle vittime. Quale sia la realtà dei fatti non è un dettaglio trascurabile. Di certo, il documento rivelato dal sito del Giornale getta nuove ombre sulla gestione della pandemia, visto che il numero dei decessi è una delle variabili che hanno influito sulla decisione di imporre lockdown e chiusure nell'ultimo anno e mezzo.

