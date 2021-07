https://it.sputniknews.com/20210711/gasdotto-nord-stream-2-verra-completato-entro-fine-agosto-per-societa-gestore-del-progetto-12104667.html

Gasdotto Nord Stream 2 verrà completato entro fine agosto per società gestore del progetto

L'operatore del gasdotto Nord Stream-2 prevede di completare il progetto entro la fine di agosto, ha dichiarato al quotidiano Handelsblatt l'amministratore... 11.07.2021, Sputnik Italia

La costruzione del gasdotto, che dovrebbe portare direttamente il gas dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, è andata avanti tra molte difficoltà poiché gli Stati Uniti e diversi Paesi europei hanno ripetutamente espresso la loro forte opposizione al progetto. La Germania, il principale beneficiario economico del progetto e la principale forza industriale del continente, ha respinto la pressione degli Stati Uniti e ha sottolineato ripetutamente che vede il Nord Stream 2 come un'infrastruttura energetica strettamente economica non correlata a relazioni più ampie con Washington e Mosca. Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream. Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.

