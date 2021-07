https://it.sputniknews.com/20210711/euro-2020-tifosi-della-nazionale-si-radunano-a-roma---diretta-video-12106290.html

Euro 2020, Tifosi della nazionale si radunano a Roma - Diretta Video

Euro 2020, Tifosi della nazionale si radunano a Roma - Diretta Video

Insieme a 60mila fortunati tifosi a Wembley, milioni di persone in Inghilterra e in Italia saranno incollati davanti allo schermo per la finalissima

Sputnik è in diretta da Roma e Londra dove i tifosi di entrambe le squadre si stanno preparando ad assistere alla finalissima, che inizierà alle 20 dell'orario locale (in Italia le 21) di domenica 11 luglio allo stadio di Wembley.Wembley accoglierà quasi 60mila tifosi per la finale, numero record di spettatori in uno stadio di calcio nel Regno Unito dall'inizio della pandemia di Covid. Allo stesso tempo, le autorità britanniche hanno messo in guardia i tifosi locali dai grandi assembramenti prima della finale nel contesto dello spettro rappresentato dalla variante Delta di coronavirus, altamente contagiosa.L'undici di Gareth Southgate ha raggiunto la prima finale dai tempi della vittoria della Coppa del Mondo nel 1966 battendo la Danimarca il 7 luglio, e ora sperano di vincere i primi Europei della loro storia. Nel contempo l'Italia quattro volte campione del mondo, ha vinto l'ultimo Campionato Europeo nel 1968, perdendo in precedenza le finali nel 2002 e nel 2012.

Irina Derefko E' vero che siete un'agenzia di informazione internazionale ma, per distinguervi dagli altri, potevate anche non fare la diretta. Non sarebbe stata solo semplice distinzione ma anche un segnale. 0

