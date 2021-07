https://it.sputniknews.com/20210711/ddl-zan-e-gender-sono-gia-entrati-nelle-scuole-a-gamba-tesa-12102699.html

Ddl Zan e gender sono già entrati nelle scuole a gamba tesa

Ddl Zan e gender sono già entrati nelle scuole a gamba tesa

Il ddl Zan approderà in Senato il 13 luglio. Il testo sulle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso e... 11.07.2021, Sputnik Italia

Fra gli articoli più controversi del disegno di legge Zan sicuramente va annoverato l’articolo 7 sull’istituzione di una giornata nazionale che preveda la promozione della cultura dell’inclusione e la lotta all’omofobia favorendo iniziative sul tema nelle scuole. Il 13 luglio si conoscerà la sorte del testo ma di fatto il ddl Zan e la teoria gender sono entrati da tempo nelle scuole.In una scuola media di Pisa recentemente durante l’ora di educazione civica l’insegnante ha proiettato il monologo del rapper Fedez per parlare di ddl Zan e transgender. Che nelle scuole ai bambini venga spiegato che cosa sono l’identità di genere e la transizione sessuale non è una novità. È davvero necessario introdurre una giornata contro l’omofobia nelle scuole? Quali sono i rischi dell’approvazione del ddl Zan? La scuola è il luogo adatto per affrontare temi talmente delicati con i più piccoli? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Giusy D’Amico, presidente dell’associazione “Non si tocca la famiglia”.— Il ddl Zan suscita numerose critiche, fra i contrari al testo ci sono anche esponenti di sinistra. Partiamo dall’articolo 7, cioè quello in merito all’istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Giusy D’Amico, serve davvero una giornata contro l’omofobia nelle scuole?Questa giornata fa sparire nell’articolo 7 il collegamento con la disabilità, escludere questo riferimento la dice lunga sul fatto che in quella giornata si vuole solo parlare di omosessualità. Tutte le linee programmatiche hanno come focus l’identità di genere, qualcosa che non si trova in nessun libro scientifico, ma solo sotto forma di propaganda ideologica. Abbiamo visto tanti dietro front sul tema visti i danni che ha provocato la propaganda nei bimbi dagli 8 anni in poi. Si è registrata un’impennata di richieste di transizione sessuale. Questa giornata andrà ad incidere sul percorso educativo italiano. Vorrei citare la nota ministeriale numero 1972 del 2015 che dice: nessuna ideologia gender è contemplata nei saperi del sistema educativo scolastico italiano.— Si voterà il 13 luglio, ma di fatto il ddl Zan è già sbarcato nelle scuole, potremmo citare il caso della scuola di Pisa dove ai ragazzi hanno mostrato il discorso del cantante Fedez, ma non solo. Qual è il rischio del gender nelle scuole?— Il primo fattore grave è che si va a spezzare il patto di alleanza educativa che è previsto dall’ordinamento della scuola italiana, cioè il patto di corresponsabilità. Il patto dice che entrambe le parti si impegnano in maniera consapevole sul dove, come e quando. Il patto è stato tradito da numerosi progetti entrati nelle scuole che hanno prevaricato ciò che la famiglia avrebbe desiderato affrontare con i propri figli in casa. Si sono viste irruzioni nelle scuole senza richiesta di consenso informato preventivo, senza condivisione su come e quando sarebbe stato affrontato il tema. È stata tradita la sinergia fra scuola e famiglia.Infine non vi è alcuna base scientifica delle teorie che già oggi provocano una confusione antropologica nei bambini. Dall’età dei 6 anni fino alla prima adolescenza i bambini hanno la necessità assoluta di avere dei riferimenti sessuali certi, per non entrare in una confusione da cui è difficile uscire in questa fase delicata della costruzione della propria identità. Negli Stati Uniti da un mese è esplosa una bomba a causa di una trasmissione in cui una giornalista molto coraggiosa ha cominciato a tirare fuori i dati della richiesta di detransizione di tante persone le quali desiderano tornare alla condizione originaria, che è ovviamente impossibile. Sta emergendo il fenomeno che sta mostrando come la transizione sessuale sia un fallimento da cui non si riesce a tornare indietro e tutto ciò potrebbe portare anche al suicidio.— Cosa potrebbe accadere se venisse approvato il ddl?— Manca oramai poco al voto. Come andrà, qual è il suo sentore?— La maggioranza è molto risicata e questo è accaduto perché in questi ultimi 120 giorni il dibattito si è acceso a tal punto che il mondo di sinistra legato alle femministe, ma anche Liberi e Uguali con Fassina, che ha cambiato idea sulla legge, sono contrari al testo. Essendo così larghe le maglie del concetto di discriminazione sarà impossibile poter preventivamente capire come e quando una frase può essere ritenuta discriminatoria o incitante all’odio. A fronte di questo, anche Stefano Fassina ha dichiarato che è estremamente pericoloso incamminarsi in questa via.Con il voto segreto nessuno può dire nulla., potrà accadere di tutto. Noi ci auguriamo che prevalga il buon senso e che emerga la vera democrazia italiana. Ricordo che sono state interrotte drasticamente le audizioni al Senato per non ascoltare le numerose voci contrarie al ddl. È tutto talmente nebuloso, se gli incerti che prima erano trascinati dall’onda degli slogan, oggi hanno approfondito come Fassina, possiamo sperare che prevalga il buon senso.— Qualora il ddl Zan passasse, quali saranno i vostri prossimi passi?Nel mondo scolastico speriamo di appellarci alle normative scolastiche che ancora difendono l’alleanza fra scuola e famiglia. Ci appelleremo alla letteratura scientifica che critica pesantemente la posizione sull’identità di genere. Siamo aperti ad un dibattito costante sulla tutela alla delicatezza dei temi da trattare con bambini piccoli.L’Ungheria è stata sottoposta a processo per aver detto che di questi temi se ne parla dopo i 18 anni. Noi continueremo a dire che è fondamentale sostenere la posizione dell’Ungheria, perché è giusto che le tematiche le quali invadono tutta la persona si possono affrontare quando si arriva alla maggiore età. Non c’è niente di strano nell’avere dei disorientamenti in corsa d’opera per poi riallinearsi grazie ai riferimenti sessuali in famiglia, fra amici e parenti. Gli insegnanti sono poi il faro a cui fanno riferimento i bambini. Noi manterremo questo movimento culturale di sensibilizzazione per tenere in piedi genitori consapevoli, docenti consapevoli che sappiano difendere l’educazione e la libertà educativa della famiglia.

