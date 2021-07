https://it.sputniknews.com/20210711/david-sassoli-favorevole-alla-creazione-di-un-esercito-europeo-12102144.html

David Sassoli favorevole alla creazione di un esercito europeo

David Sassoli favorevole alla creazione di un esercito europeo

"Se non altro per risparmiare in inutili spese militari nazionali". 11.07.2021, Sputnik Italia

david sassoli

europarlamento

esercito

unione europea

Pur evidenziando come la Ue non abbia mai avviato nessuna guerra, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli si è espresso a favore della creazione di un unico esercito pan-europeo durante il suo intervento al Campo di Fossoli, in provincia di Modena, davanti ai familiari di 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa.Il presidente dell'Europarlamento ha poi rilevato che l'Europa non impone valori, ma cerca il dialogo con tutti e predilige la diplomazia dove c'è il conflitto, ciononostante suscita "preoccupazione" in alcuni Paesi.All'evento nel modenese ha preso la parola anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sottolineando nel suo intervento come l'Europa si deve battere per la difesa dei diritti e la lotta contro le discriminazioni.

