Covid-19 risalgono contagi in Italia, Burioni: se over 50 non si vaccinano…

Il professore un po' se la prende con quelli che non si vaccinano ("folli") e un po' con la politica che non prende decisioni drastiche. Su cosa? Sulla... 11.07.2021, Sputnik Italia

Dura ammetterla ma in effetti negli ultimi giorni la curva dei contagi è lievemente aumentata anche in Italia, probabilmente il primo effetto delle riaperture di giugno.Il professore Roberto Burioni su questo prende posizione molto netta affidando un messaggio ai “twitternauti”:Su questo punto si trova concorde con il professore Francesco Vaia, il quale si affida ai giovani per uscire dalla pandemia.E poi Burioni lancia una specie di avviso che ha tanto il retrogusto di un oscuro presagio:

