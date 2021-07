https://it.sputniknews.com/20210711/branson-sul-volo-turistico-dallo-spazio-e-stato-magico-12106106.html

Branson sul volo turistico dallo spazio: "è stato magico"

Branson sul volo turistico dallo spazio: "è stato magico"

L'imprenditore britannico miliardario Richard Branson, che oggi è volato ai confini dello spazio, ha affermato che nessuna cosa avrebbe potuto prepararlo per... 11.07.2021

Virgin Galactic ha lanciato oggi con successo la sua navicella da quattro posti "Unity", guidata da Richard Branson. Dopo la separazione dall'aereo da trasporto, Unity ha preso quota indipendentemente fino ad un'altezza dal suolo di oltre 80 chilometri, dove l'equipaggio poteva sentirsi senza peso per diversi minuti. Successivamente la navicella ha iniziato a scendere e presto è atterrato in uno spazioporto privato nello Stato americano del New Mexico. Sul volo con l'uomo d'affari c'erano tre astronauti della Virgin Galactic: l'ex dipendente della Nasa Beth Moses, Syrysh Bundla, 33 anni, nato in India, e l'ingegnere Colin Bennett. Questo segna il primo volo di prova a pieno carico del veicolo spaziale suborbitale Unity. In questo modo il 70enne fondatore del gruppo intendeva testare il dispositivo e dimostrare al mondo di poter portare le persone in orbita in sicurezza.

