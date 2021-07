https://it.sputniknews.com/20210711/basta-filmarmi-lorso-distrugge-telecamera-nascosta-nel-parco-nazionale-12099483.html

Basta filmarmi! L’Orso distrugge telecamera nascosta nel parco nazionale

Basta filmarmi! L’Orso distrugge telecamera nascosta nel parco nazionale

Questo abitante speciale di un parco nazionale russo probabilmente non ama molto essere filmato di nascosto. Per proteggere la sua privacy, l’animale ha deciso... 11.07.2021, Sputnik Italia

L’orso del parco nazionale nella Repubblica dell’Altaj in Russia, è stato preso in flagrante mentre distruggeva una telecamera nascosta posizionata per filmare gli animali del parco e seguire le loro abitudini. La prova del crimine è stata registrata dalla stessa telecamera danneggiata. Il video mostra l’orso prima annusare l’attrezzatura e poi colpirla con delle zampate. Tuttavia, nonostante i danni causati all'attrezzatura, il personale del parco ha perdonato il "criminale", siccome l'orso Saylyugem è un animale molto raro che ha inserito nel libro rosso degli animali a rischio di estinzione.

