Autorità timorose per festeggiamenti post Italia-Inghilterra, ma in piazza pochi maxischermo

Dispositivo di sicurezza pubblica rafforzato in vista della finale di questa sera tra Italia ed Inghilterra, tra timori di danneggiamenti ed epidemiologici. 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T10:20+0200

In altri tempi storici si sarebbero organizzati maxischermo ovunque, dai grandi ai piccoli centri italiani, ma al tempo della pandemia le autorità locali preferiscono andare caute e così neppure lo hanno proposto in molte città.Ci sono i timori, quindi, e il Ministero dell’Interno e le Prefetture hanno già organizzato dei dispositivi di controllo rafforzato focalizzato in particolare sulle piazze italiane a maggiore afflusso.La bomba epidemiologicaCon il 43,24% della popolazione italiana che ha completato il ciclo vaccinale, la preoccupazione è l’esplosione di bombe epidemiologiche in varie piazze dell’Italia, magari innescata dalla temuta variante Delta.L’Italia deve ripartire, ha detto Lamorgese ed è per questo che serve un comportamento responsabile da parte di tutti per evitare che la finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra si trasformi in un “banchetto estivo” per il virus.Monumenti transennatiOnde evitare che il tifo collettivo si trasformi in follia in caso di vittoria dell’Italia, a Roma e in altre città sono stati transennati i monumenti.A Roma piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Previsti anche divieti di vendita di bevande alcoliche in vetro. In alcune città deviati i mezzi di trasporto pubblico di superficie.

