Arrestato combattente jihadista a Salerno

Un jihadista marocchino che aveva partecipato alle battaglie in Siria si nascondeva in provincia di Salerno. La Polizia di Stato lo ha arrestato e ora tornerà... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T09:26+0200

jihad

marocco

terrorismo

Lo cercavano a livello internazionale il marocchino di 29 anni arrestato dalla Polizia di Stato, ma lui si nascondeva in provincia di Salerno. Considerato un pericoloso combattente jihadista, è stato arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla preparazione e alla commissione di atti di terrorismo. L’uomo è stato denunciato anche per detenzione di armi da fuoco e di altri reati legati alla raccolta fondi per finalità terroristiche.L’uomo è stato catturato grazie all’importante contributo della intelligence del Marocco, quindi le autorità italiane lo hanno localizzato e infine catturato a Lago, in provincia di Salerno.L’attività di investigazione sul territorio è stata condotta dalla Digos di Napoli e di Salerno, con il coordinamento della Direzione centrale per la polizia di prevenzione che si occupa di contrasto del terrorismo ed estremismo.Il jihadista, segnalato in passato anche da Francia e Spagna, nel 2012 aveva partecipato in Siria al conflitto armato inserito nelle fila del fronte di Al-Nusra* e successivamente dello stato islamico*. Aveva il ruolo di responsabile militare.Ieri, invece, le autorità italiane hanno riconsegnato alla Francia un altro terrorista tunisino scappato da un centro psichiatrico.*Organizzazioni terroristiche bandite in Russia.

