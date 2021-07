https://it.sputniknews.com/20210711/appello-del-ct-inglese-southgate-ai-tifosi-non-fischiate-linno-dellitalia-12100870.html

Appello del ct inglese Southgate ai tifosi: non fischiate l'inno dell'Italia

Mancano ormai poche ore all'inizio della finalissima di Euro 2020 allo stadio Wembley di Londra, che vedrà contrapposti i padroni di casa con gli Azzurri di... 11.07.2021, Sputnik Italia

Per la finale di Euro 2020 sono attesi allo stadio Wembley di Londra 60mila tifosi inglesi, che cercheranno in tutti i modi incutere timore agli Azzurri per sostenere la propria nazionale, alla ricerca di un trofeo dopo 55 anni.Gli appassionati di calcio di tutto il mondo, non solo europei, guarderanno la partita di questa sera e per l'occasione il ct inglese Gareth Southgate si è rivolto ai tifosi con la richiesta di non rovinare questa giornata di sport fischiando l'inno di Mameli prima del fischio d'inizio."Possiamo intimidire la squadra avversaria durante la partita con i fischi, ma è diverso per l'inno".Nei precedenti incontri contro Scozia, Germania e Danimarca disputati a Londra, i tifosi inglesi sugli spalti hanno fischiato l'inno delle squadre ospiti. Questo comportamento scorretto, oltre al laser negli occhi del portiere danese Schmeichel durante la semifinale, sono costati alla Federazione inglese 30mila euro di multa, in base a quanto deciso dall'organo di controllo competente dell'Uefa.

