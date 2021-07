Angelus di papa Francesco dal Gemelli: "Vi ringrazio tutti"

https://it.sputniknews.com/20210711/angelus-di-papa-francesco-dal-gemelli-con-bambini-malati-oncologici-12098881.html

Si affaccia dal piccolo balcone della stanza di ospedale posta al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma, papa Francesco per recitare l’Angelus. Lassù c’è un po’ di vento, ma il Pontefice appare in buone condizioni, cammina autonomamente.Ad accompagnarlo sul balconcino tre bambini del reparto di oncologia pediatrica che si trova sul suo stesso piano. I bambini sono accompagnati da una infermiera e tutti indossano la mascherina.Ai bambini papa Francesco rivolge parole di affetto e di vicinanza durante l’Angelus.Tra loro un nutrito gruppo di medici ed infermieri del Policlinico, poi sacerdoti, suore e fedeli laici stranieri in rappresentanza di varie nazioni del mondo.Il Papa sottolinea l'importanza di un "buon" servizio sanitario "accessibile a tutti". "In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri Paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti”, prosegue il Papa.Quindi un nuovo ricordo nella preghiera per Haiti dopo l’uccisione del capo di governo e il grave ferimento della sua famiglia e della moglie.Il Pontefice ha quindi ringraziato tutti per la presenza, ha augurato buona domenica e immancabilmente buon pranzo, e si è congedato chiedendo ai fedeli di pregare per lui.

