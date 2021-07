https://it.sputniknews.com/20210711/altri-9-miliardi-di-euro-in-una-sola-settimana-luomo-piu-ricco-del-mondo-e-sempre-piu-ricco-12099212.html

Altri 9 miliardi di euro in una sola settimana: L’uomo più ricco del mondo è sempre più ricco

Secondo i calcoli di Forbes, la fortuna del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è aumentata di altri 10,6 miliardi di dollari, pari a circa 9 miliardi di euro...

Forbes segnala che ora la ricchezza di Bezos ammonta a circa 212,4 miliardi di dollari, circa 180 miliardi di euro, dopo che in settimana le azioni di Amazon sono aumentate del 5,9%. Forbes spiega in questo contesto che l'impennata delle azioni Amazon potrebbe essere collegata al rifiuto da parte del Dipartimento della Difesa statunitense del progetto Joint Enterprise Defense Infrastructure (Jedi), un contratto da 10 miliardi di dollari, che nel 2019 era stato assegnato alla Microsoft. Secondo le previsioni, Jedi doveva essere realizzato da Microsoft, con serio danno per il concorrente Amazon.La riapertura della gara sui contratti del Pentagono ha per altro fatto balzare non solo le azioni di Amazon ma anche quelle di Oracle, per arricchire il suo co-fondatore Larry Ellison di altri 6 miliardi di dollari (circa 5 miliardi di euro), portando la sua fortuna a 112,8 miliardi (più di 95 miliardi di euro) e permettendogli di occupare il secondo gradino del “podio” dei big della settimana, speciale classifica settimanale stilata anch’essa dalla nota rivista.Per quanto riguarda la classifica generale dei miliardari, Bezos si trova in testa di 23 miliardi di dollari (19,4 miliardi di euro) rispetto al magnate francese dell’industri del lusso Bernard Arnault.Seguono Elon Musk con un equivalente di 131 miliardi di euro, Bill Gates con circa 106,5 e Mark Zuckerberg con circa 101,5 miliardi di euro.

