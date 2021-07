https://it.sputniknews.com/20210711/allerta-attentati-dopo-le-minacce-isis-allitalia-ecco-dove-possono-colpirci-12102961.html

Allerta attentati dopo le minacce Isis all'Italia: ecco dove possono colpirci

Gli 007 stanno esaminando il proclama dell'Isis in cui si fa riferimento a Roma e al ministro degli Esteri italiano. Allerta per i nostri militari in Africa e per il rischio attentati da parte dei "lupi solitari".

Il riferimento alle dichiarazioni del ministro degli Esteri sul contrasto al terrorismo nel Nord Africa e nel Sahel, Roma citata per ben dodici volte e presentata come terra di conquista, la minaccia ai “crociati”, da colpire fin “nelle loro case”. Per ora non ci sarebbero minacce concrete, ma l’allerta della nostra intelligence è alta. Nella dichiarazione, di fatto, Roma e l’Italia vengono presentati come un obiettivo prioritario della jihad islamica. E questo pone un duplice problema sul fronte del rischio attentati. Sono gli stessi soggetti che hanno colpito negli ultimi mesi in Austria, in Germania o in Francia. Era un “lupo solitario” anche il 21enne tunisino che ha fatto scorrere il sangue di tre innocenti nella cattedrale di Notre Dame a Nizza, neppure un anno fa. Gli arresti di questi giorni testimoniano come anche il nostro Paese non sia immune da rischi, né dalla propaganda. L’8 luglio, come riporta l’agenzia Nova, un latitante marocchino 29enne, considerato dal governo di Rabat un dirigente dello Stato Islamico in Iraq e Siria, è stato arrestato a Salerno. Era un lupo solitario “pronto al martirio”, invece, l’aspirante jihadista tunisino arrestato a Terracina dopo essere scappato da un centro psichiatrico. Ma la propaganda islamista corre anche nelle carceri. È del maggio scorso l’arresto di un sedicente imam marocchino che spingeva i compagni di cella ad armarsi, una volta riacquistata la libertà, per colpire le autorità italiane e il Vaticano. L’uomo era arrivato a minacciare concretamente anche il giudice che lo aveva messo dentro per droga e la giornalista ed ex parlamentare Souad Sbai. Ora che i vertici jihadisti chiedono di colpirci casa per casa queste minacce appaiono ancora più inquietanti. Ma quello interno non è l’unico fronte su cui si concentra l’azione di contrasto della nostra intelligence. Secondo quanto si legge su Repubblica anche l’impegno dei militari italiani a fianco della Francia nel contrasto ai gruppi jihadisti attivi nel deserto tra Niger, Mali e Burkina Faso, ci espone al rischio di attentati.* Isis - Organizzazione terroristica bandita in Russia

italia

2021

