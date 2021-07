https://it.sputniknews.com/20210711/allarme-varianti-lassessore-damato-consentire-determinati-accessi-solo-ai-vaccinati-12097125.html

Allarme varianti, l'assessore D'Amato: "Consentire determinati accessi solo ai vaccinati"

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, propone di rendere il green pass obbligatorio anche per l'accesso ai concerti o alle serate nei locali per contrastare la circolazione della variante Delta: “Bisogna consentire determinati accessi solo a chi ha terminato la vaccinazione”.

2021-07-11T17:56+0200

Un caso Covid su due, nel Lazio, riguarda la variante Delta. I numeri consegnati al Messaggero dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sono eloquenti e danno un’idea della velocità con cui si diffonde la nuova mutazione del virus, che a fine maggio veniva rintracciata soltanto nel 3 per cento dei casi. Per questo, secondo l’esponente della giunta Zingaretti, bisogna accelerare con le vaccinazioni dei giovani dai 12 anni in su, ed estendere l’utilizzo del green pass anche ad altre attività. La certificazione verde, secondo D’Amato, non va utilizzata soltanto per i viaggi in Europa, ma anche per gli eventi sociali. “Sarebbe giusto – ha aggiunto subito dopo - applicare anche da noi il modello che arriva da altri paesi Ue, che danno il pass solo a chi ha fatto il richiamo”. Un altro aspetto fondamentale per scongiurare il rischio di nuove chiusure e limitare la circolazione delle varianti, secondo l’assessore, è quella di convincere i ragazzi a vaccinarsi prima di partire per le vacanze. “I due terzi dei casi sono nella fascia under 30”, aggiunge. “Per questo – dice - è importante andare in vacanza dopo avere concluso il ciclo”. “Oggi – è l’appello di D’Amato - dobbiamo correre più veloci della variante e arrivare al 70 per cento della popolazione vaccinata dai 12 anni in su”.Finché non si raggiungerà questo obiettivo, avverte l’assessore, “ci sarà un aumento dei contagi”. Anche se, conclude, i dati sui ricoveri restano bassi, e questo “è un dato che fa ben sperare”.

Irina Derefko benissimo! Me ne sto a casa a leggere e studiare nell'attesa di andarmene da questo paese di merda poi, quando i contagi, nonostante questa limitazione di libertà continueranno a crescere, perchè cosi' sarà, vorrò proprio vedere cosa si inventeranno. Spero di essere già scappato. 5

msan.mr Nessuna carta verde, neanche per i vaccinati! Questo subdolo burocraticismo crea evidentemente solo diffidenza. A voi stolti politichesi, non basta neanche che uno sia vaccinato, come nel mio caso, e mi sembrava che questo dovesse essere il "verum" obiettivo sanitario, tanto che ci mettete dentro anche la "tessera verde". Ma neanche a pensarci. Io ho l'attestato della compiuta vaccinazione e non devo mostrare alcuna tessera in sovraesposizione. Caricate il codice sulla tessera sanitaria. Stop! Dietrologia? No, questa è una sana considerazione di quanto siate sempre e comunque falsi con la gente, e mostrate di non avere neppure l'onestà della chiarezza! Con le vostre tessera verdi vi ci pulite il sedere, tanto il colore è lo stesso! 4

