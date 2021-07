https://it.sputniknews.com/20210711/aerei-militari-usa-scortati-da-caccia-russi-nel-mar-nero-12104977.html

Aerei militari Usa scortati da caccia russi nel Mar Nero

Aerei militari Usa scortati da caccia russi nel Mar Nero

I caccia Su-30SM e Su-27 sono decollati per scongiurare violazioni dello spazio aereo nazionale sul Mar Nero da parte dei velivole delle forze aeree... 11.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-11T18:36+0200

2021-07-11T18:36+0200

2021-07-11T18:36+0200

mar nero

esercito usa

esercito russo

sicurezza

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/9341050_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_938da71235f39d5c79ee67791bf78fe1.jpg

Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, l'11 luglio, i dispositivi di controllo dello spazio aereo radar sul Mar Nero hanno rilevato velivoli in avvicinamento verso i confini nazionali. Si osserva che gli equipaggi dei caccia russi hanno identificato gli obiettivi aerei come l'aereo da ricognizione elettronico e da guerra elettronica EP-3E "Ares" e l'aereo da ricognizione CL-600 "Challenger" dell'Aviazione militare americana e li hanno scortati sul Mar Nero. Si aggiunge che dopo che gli aerei stranieri hanno invertito la rotta allontanandosi dai confini, i caccia russi sono tornati in sicurezza alle loro basi di dislocazione permanente. I voli dei caccia russi sono stati effettuati in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo.Ieri la Russia ha messo in guardia gli Stati Uniti e i suoi alleati dalle provocazioni militari vicino al confine, che sono notevolmente aumentate negli ultimi mesi, sottolineando che le manovre militari nel Mar Nero, contrariamente alle affermazioni ufficiali, minano la sicurezza nella regione. Allo stesso tempo, la Russia ha affermato che i tentativi di mettere alla prova Mosca sulla difesa dei suoi confini sono "destinati al fallimento".

msan.mr Il Bullismo americano si disegna perfettente nei vecchi film del farwest, e quei poveri indiani nativi, con 6 milioni di olocaustizzati, ne hanno scontato l'indole razzista, supremativo, arrogante e criminogena!! Giorno della memoria? Mettiamoci allora anche quello indiano d'America e quello del genocidio armeno nel 1912, ad opera dei Turchi, e il massacro di Srebrenica nel 1995 ad opera dei bosniaci nella guerra della Bosnia Erzegovina, "protetta" dall'ONU! 2

1

mar nero

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mar nero, esercito usa, esercito russo, sicurezza, usa, russia