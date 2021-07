https://it.sputniknews.com/20210711/a-wimbledon-sfuma-il-sogno-di-berrettini-vince-djokovic-in-4-set-12104862.html

A Wimbledon sfuma il sogno di Berrettini: vince Djokovic in 4 set

Dopo aver vinto in rimonta il primo set al tie break, è venuta fuori tutta la classe del campione serbo. 11.07.2021, Sputnik Italia

Non ce l'ha fatta Matteo Berrettini a vincere Wimbledon, troppo forte il numero 1 al mondo Novak Djokovic, che in rimonta dopo aver perso il primo set, ha avuto la meglio sul tennista romano col punteggio di 6-7, 6-4, 6-4, 6-3.Berrettini, testa di serie №7 del torneo, esce sconfitto dalla finale a testa alta. Nel match troppo bassa la realizzazione dei punti da parte del tennista italiano sulla seconda di servizio, solo 39%, permettendo così al numero uno del mondo serbo di strappare il servizio 6 volte.Berrettini aveva vinto la semifinale contro il polacco Huber Hurkacz in 4 set, con il punteggio di: 6-3, 6-0, 6-7, 6-4, in due ore e 39 minuti di gioco.La presenza in finale di Berrettini è un evento storico per il tennis italiano, dal momento che mai nessun azzurro era riuscito a giocarsi il prestigioso torneo sull'erba. L'italiano che rimase più a lungo nel torneo fu Nicola Pietrangeli, nel lontano 1960 arrivò in semifinale, ma fu sconfitto da Rod Laver.

