https://it.sputniknews.com/20210710/terrorismo-bloccato-a-latina-tunisino-evaso-da-centro-psichiatrico-francese-12083219.html

Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso da centro psichiatrico francese

Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso da centro psichiatrico francese

Arrestato un terrorista tunisino scappato da un centro di detenzione psichiatrica francese. Si è giunti a lui a seguito di indagini informatiche. 10.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-10T09:04+0200

2021-07-10T09:04+0200

2021-07-10T09:04+0200

terrorismo

francia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169243_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b06f2c4cfc5594fb0f13f2975a15e2be.jpg

Bloccato ed arrestato dalla Polizia di Stato a Terracina (Latina) il quarantenne tunisino residente in Francia, sfuggito dalle maglie del controllo di un centro psichiatrico di Bassens il 29 maggio scorso. L’uomo aveva attraversato il confine con l’Italia ed era ricercato in tutto lo spazio Schengen.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, l’uomo è indagato in Francia per apologia del terrorismo e minacce aggravate, e per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.Secondo il quotidiano locale l’uomo aveva esaltato l’atto terroristico compiuto nel 2012 a Tolosa da Mohamed Merah.Il tunisino, indicato come soggetto pericoloso dalle autorità francesi, è stato arrestato al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Digos della Questura di Latina e da personale di polizia specializzato nel contrasto all’estremismo e al terrorismo, facenti capo all’Ucigos.Lo scorso luglio la Sala operativa internazionale del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (SCIP), che è attiva 24 ore su 24, aveva segnalato in tempo reale che il tunisino aveva inviato alcune e-mail contenenti minacce all’Ispettorato generale di polizia nazionale francese. Nelle e-mail l’uomo diceva che avrebbe posto fine alla sua vita, ma non prima di avere ucciso della gente.L’uomo è già stato consegnato al Centro di cooperazione di polizia internazionale di Modane, in Francia.

nikita Con questa feccia non si può perdere tempo! 0

1

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terrorismo, francia, italia