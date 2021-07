https://it.sputniknews.com/20210710/sulla-piattaforma-di-tiktok-si-potra-cercare-lavoro-12093358.html

Sulla piattaforma di TikTok si potrà cercare lavoro

"TikTok Resumes", per ora disponibile solo in una versione di test negli USA, permette di pubblicare un curriculum sotto forma di video. Aziende come Abercrombie & Fitch, Target o persino WWE si sono unite all'elenco di oltre 30 datori di lavoro che collaborano al progetto. Gli utenti potranno candidarsi per offerte di lavoro fino al 31 luglio. Possono farlo tramite il sito Resumes o aggiungendo l'hashtag #TikTokResumes ai loro video. La piattaforma ha anche condiviso diversi esempi di curriculum sul suo blog: Nick Tran, direttore dell'ufficio marketing di TikTok, ha dichiarato che l'azienda "è onorata di poter collaborare con alcuni dei marchi più ammirati ed emergenti del mondo" e promuovere uno strumento che aiuta le persone in cerca di lavoro "a mostrare le proprie esperienze e abilità in modo creativo e modo autentico". La responsabile del marketing Kayla Dixon spiega che TikTok Resumes è una "estensione naturale" del progetto TikTok College Ambassadors che ha aiutato centinaia di studenti universitari a trovare lavoro durante la pandemia.

