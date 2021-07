https://it.sputniknews.com/20210710/spagna-premier-sanchez-annuncia-rimpasto-di-governo-12089667.html

Spagna, premier Sanchez annuncia rimpasto di governo

I nuovi membri del governo spagnolo dovrebbero entrare in carica già lunedì prossimo per partecipare al Consiglio dei ministri che si svolge ogni martedì. 10.07.2021

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato un rimpasto di governo. Pedro Sanchez ha nominato Jose Manuel Albares come nuovo ministro degli Esteri, tuttavia ha mantenuto Nadia Calvino come ministro dell'Economia. Isabel Rodriguez è diventata la nuova portavoce del governo e ministro dei Territori. Questo rimpasto è il primo dall'insediamento del governo Sanchez nel gennaio 2020, fatta eccezione per la sostituzione quest'anno di due ministri dimissionari.

