Solidarietà di Draghi a Di Maio per le minacce Isis: Italia impegnata nel contrasto al terrorismo

Tutte le forze politiche fanno quadrato attorno al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intimidito con minacce di morte da parte dei terroristi del Daesh, che... 10.07.2021, Sputnik Italia

Il capo del governo italiano Mario Draghi ha voluto esprimere pubblicamente tutta la solidarietà possibile al titolare della Farnesina Luigi Di Maio, dopo le minacce di morte pervenute nei suoi confronti dall'Isis* (noto anche come Daesh*) e la promessa dei jihadisti di attaccare l'Italia, in particolare la capitale Roma.Un paio di settimane fa il ministro degli Esteri aveva presieduto il vertice della coalizione internazionale anti-Isis svoltosi a Roma.Il titolare della Farnesina pentastellato ha ricevuto la solidarietà di tutte le forze politiche del Paese.Anche il Partito Democratico, che con la Lega e il M5s fa parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi, ha espresso la propria vicinanza e solidarietà a Di Maio per bocca del segretario Enrico Letta.Solidarietà anche da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, la principale forza d'opposizione.In relazione alle intimidazioni e alle minacce degli islamisti contro l'Italia, il titolare della Farnesina è intervenuto con un post su Facebook per avvertire cheLe nuove minacce sono contenute in un documento pubblicato sulla rivista jihadista al-Naba, in risposta alle dichiarazioni dei leader della coalizione internazionale anti-Isis. Rivolgendosi al ministro degli Esteri italiano e all'Italia i jihadisti hanno detto che "stanno arrivando i giorni della battaglia".*Organizzazione terroristica vietata in Russia e in molti altri Paesi

Irina Derefko L'ISIS che minaccia Di Maio? Ma per favore.... Hanno cose molto più importanti a cui pensare. Se il pericolo per l'Isis fosse Di Maio, dormirebbero su 6 cuscini! Non dite bischerate! 2

Daniele Insolia Queste notizie sono aria fritta........ 0

