https://it.sputniknews.com/20210710/scuola-giannelli-anp-dad-inevitabile-con-il-distanziamento-12090327.html

Scuola, Giannelli (ANP): DAD inevitabile con il distanziamento

Scuola, Giannelli (ANP): DAD inevitabile con il distanziamento

A due mesi dallo start non si sa ancora che scuola avrà il Paese. Se da una parte il ministro dell’istruzione assicura che si lavora per un ritorno scolastico... 10.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-10T17:02+0200

2021-07-10T17:02+0200

2021-07-10T17:02+0200

interviste

scuola

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10354317_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_457d227ea215fee9780172a5904cc1a5.jpg

I ragazzi potranno tornare a scuola in presenza come ai tempi pre-Covid? Purtroppo al giorno d’oggi non si hanno ancora informazioni certe, ma il Comitato Tecnico Scientifico parla chiaro: dovranno essere utilizzate le stesse regole dell’anno passato.Mentre la copertura vaccinale dei docenti non è ancora stata completata, si discute anche sul vaccino per gli studenti con l’obiettivo di ricominciare in piena sicurezza, ma al momento non esiste l’obbligo vaccinale. Mancano due mesi alla ripartenza e l’ombra della DAD incombe sulla scuola. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Antonello Giannelli, il presidente dell’Associazione nazionale presidi.— Antonello Giannelli, che scuola attende l’Italia quest’anno? Ci sono delle informazioni in merito?— Che cosa si potrebbe fare per evitare la DAD?— Bisognerebbe capire dai medici e dalle autorità sanitarie se vaccinando gli studenti e completando la vaccinazione del personale si può fare a meno del distanziamento. Se così fosse allora si potrebbe riprendere tutti in presenza senza particolari problemi, ce lo devono dire però le autorità sanitarie.— A tutt’oggi l’obbligo vaccinale non c’è. Secondo lei per tornare quindi in piena sicurezza una soluzione sarebbe vaccinare gli alunni?— La campagna vaccinale sta andando a buoni ritmi. Se si dovesse completare sarebbe ora di togliere anche le mascherine a scuola, che ne dice?— Certo, però questo dovrebbero dirlo i medici. Io auspico che si possa stare senza la mascherina, devono autorizzarlo però le autorità sanitarie.— Un altro anno di didattica a distanza è sostenibile secondo lei da parte delle famiglie, degli insegnanti e dei ragazzi?— Che cosa chiedete al governo?— Di procedere alla massima velocità con il piano vaccinale nei confronti del personale scolastico e degli studenti. Da settimane abbiamo chiesto che il ministero indichi un programma da seguire in modo da organizzarci per tempo. Due mesi prima ci riusciamo, se alla fine di agosto sappiamo che vanno preparate altre cose magari non riusciamo a fare tutto.

https://it.sputniknews.com/20210709/vaccinazioni-e-scuola-a-settembre-bassetti-dice-la-sua-no-vax-in-dad-12061631.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

interviste, scuola, italia