Scienziati rilevano la durata dei sintomi Covid nelle persone che sono guarite

Il 10% delle persone che sono state malate di Covid-19 continua a manifestare i sintomi della malattia come tosse e mancanza di respiro fino a sei mesi... 10.07.2021, Sputnik Italia

Secondo lo studio, in rari casi dopo la malattia una persona ha continuato ad avere a lungo affaticamento, vertigini e insonnia. Gli scienziati hanno notato che nonostante il Covid-19 colpisce principalmente i polmoni, aumenta anche il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Allo stesso tempo gli scienziati rilevano che il motivo per cui i sintomi della malattia persistono anche dopo la guarigione non è chiaro. Lo studio, iniziato nel gennaio 2020, ha coinvolto 288 pazienti in cura presso gli ospedali pubblici di Singapore. Sono stati monitorati dalle prime settimane dopo l'infezione fino a 6 mesi dalla guarigione.

