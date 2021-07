https://it.sputniknews.com/20210710/rimosse-le-statue-dei-generali-confederati-a-charlottesville-in-virginia---video-12092373.html

Rimosse le statue dei generali confederati a Charlottesville, in Virginia - Video

Rimosse le statue dei generali confederati a Charlottesville, in Virginia - Video

Le statue dovrebbero essere conservate in un luogo non aperto al pubblico fino a quando il consiglio comunale non deciderà dove spostarle. 10.07.2021, Sputnik Italia

Il monumento eretto in onore del famoso generale confederato Robert E. Lee è stato rimosso dal piedistallo nella città di Charlottesville, in Virginia. Secondo USA Today, dozzine di persone di colore "si sono radunate e festeggiavano" mentre le statue di bronzo di Lee e di un altro generale confederato, Thomas "Stonewall" Jackson, sono state rimosse dai loro piedistalli. In un comunicato stampa emesso prima della rimozione dei monumenti, la città di Charlottesville ha affermato che le statue saranno conservate fino a quando il consiglio comunale non deciderà la loro nuova posizione. USA Today ha inoltre menzionato il comizio di "Unite the Right" che si era svolto a Charlottesville nell'agosto 2017, l'anno in cui il consiglio comunale aveva votato per rimuovere la statua di Lee, quando gruppi di destra e suprematisti bianchi si erano riuniti per opporsi alla demolizione del monumento. Durante il raduno, un sostenitore di destra ha guidato intenzionalmente la sua auto contro una folla di contro-manifestanti, uccidendone uno e ferendone 19.

